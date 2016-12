7 mënyra se si t’i shpëtoni gripit

Shtuar më 22/12/2016, ora 14:29

Në këtë stinë këshillat më të vlefshme lidhen me shëndetin dhe virozat e gripit të cilat pushtojnë masivisht njerëzit Në këtë artikull ju njohim me 7 mënyra se si t’i shpëtojnë gripit në mënyrë sa më të shëndetshme.1. Hani jogurt në mëngjesProduktet të cilat ndihmojnë tretjen, sipas ekspertëve mjekësorë, kanë ndikim të madh edhe në evitimin e viruseve. Produktet e qumështit evitojnë 12 për qind më shumë infeksionin në sistemin e frymëmarrjes.2. Mbani një dritare hapurGjatë dimrit izolohen sa më shumë dhomat. Por, preferohet që gjatë ditës për disa orë të mbahet hapur një dritare për rifreskim të ajrit brenda.3. Bëni gjumë të rregulltGjatë dimrit, me zgjatjen e natës është një mundësi e mirë që të flini më shumë orë. Njerëzit që flenë shtatë orë kanë mundësi që të prekën nga gripi tri herë më shumë se ata që flenë tetë orë.4. Rrini larg të ftohurveViruset që dalin nga teshtitja mund të shpërndahen deri në gjashtë metra. Mund të duket si mungesë edukate, por për të mirën tuaj, kërkoni falje dhe largohuni nga njerëzit që teshtinin apo kolliten.5. Pini sa më shumë ujëUji ndihmon në pastrimin e sistemit të tretjes dhe të gjithë organizmit tuaj. Prandaj rekomandohet që cdo ditë të konsumoni deri në dy litra ujë.6. Mos prekni buzët me dorëNëpërmjet duarve keni kontakt me gjithçka. Dhe, është diçka instiktive që brenda një ore të prekni disa herë fytyrën. Kjo ndikon që t’i bartni viruset në gojën tuaj.7. Hani një lugë mjaltë për çdo ditëFtohjet shënohen me skuqje të fytit dhe mjalti konsiderohet si një shurup i fortë dhe efikas për fytin. Prandaj, konsumimi i mjaltit shëron fytin tuaj./albeu.com/