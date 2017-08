5 shenjat që ju dërgon trupi një muaj para se të pësoni goditje në zemër

Shtuar më 18/08/2017, ora 16:40

Të parandalosh është më mirë se të kurosh. Ky rregull i thjeshtë vlen për çdo sëmundje. Më poshtë do të gjeni disa nga simptomat që mund të shfaqen 1 muaj (ose më herët) para një ataku në zemër Kujdes!Informimi rreth sëmundjeve të ndryshme dhe këshillat e mjekëve nuk kanë qëllim diagnostikimin, trajtimin apo mjekimin, por informimin dhe edukimin në mënyrë që të realizohet parandalimi dhe identifikimi i sëmundjeve në kohë. Më poshtë do të njiheni me 5 sinjalet që ju dërgon trupi një muaj para se të pësoni goditje në zemër 1.Lodhje dhe plogështi: Nëse ndiheni vazhdimisht të lodhur ose të plogësht pa asnjë shkak, nuk duhet ta injoroni këtë shenjë. Njerëzit që rrezikohen nga goditja në zemër mund të ndihen të lodhur edhe kur bëjnë veprime krejt të thjeshta, si rregullimi i shtratit apo bërja e dushit.2.Çrregullime të rrahjeve të zemrës : Problemet me ritmin e zemrës (aritmia e zemrës ) ndodhin kur impulset elektrike që koordinojnë rrahjet e zemrës nuk funksionojnë siç duhet, duke shkaktuar kështu rrahje më të shpejta, më të ngadalta apo të çrregullta.3.Dhimbje në të gjithë pjesën e kraharorit: Meshkujt dhe femrat përjetojnë dhimbje të kraharorit në forma dhe intensitet të ndryshëm. Tek meshkujt , kjo simptomë u referohet shenjave më të rëndësishme të atakut në zemër , që nuk duhet të injorohet. Ndërsa tek gratë, prek vetëm 30% të tyre. Dhimbja mund të përhapet edhe tek njëri ose të dyja krahët (më shpesh tek i djathti), në qafë, shpatulla dhe nofullat e poshtme.4.Pagjumësi: Pagjumësia lidhet gjithashtu me një rrezik më të lartë për të pësuar atak në zemër ose goditje në tru, që është më e zakonshme tek gratë. Pagjumësia shoqërohet edhe me ankth dhe hutim.5. Gulçimi ose ndjesia sikur nuk mund të marrësh frymë thellë janë shenja paralajmëruese të atakut në zemër . Ata shfaqen zakonisht si tek meshkujt ashtu edhe femrat gati 6 muaj para një sulmi në zemër . Përshkrimi: Ndjesia sikur nuk po merr mjaftueshëm ajër, marramendje dhe probleme me frymëmarrjen./shëndeti.com/