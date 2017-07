5 përbërës natyralë që eleminojnë pikat dhjamore rreth syve

Shtuar më 04/07/2017, ora 11:52

Ndoshta ju ka ndodhur që përgjithësisht rreth syve t’ju krijohen disa pika të bardha dhjamore të cilat ndryshe njihen me emrin mjeksor milia.Ato mund të shfaqen në çdo moshë madje prekin edhe të porsalindurit.Për fat të mirë ekzistojnë shumë forma natyrale trajtimi që do t’ju vijnë në ndihmë.1.MjaltëMjalti është një zgjidhje efektive për trajtimin e milias. Antioksidantët dhe komponimet aktive të mjaltit ndihmojnë në riparimin e lëkurë s së dëmtuar dhe pastrimin e lëkurë s.Ajo që duhet të bëni është të bëni një maskë me majltë e kanellë e pas 15 minutash ta masazhoni për pak minuta me lëvizje rrethore. Përsëriteni çdo ditë derisa të arrini rezultatet e dëshiruara.2. SheqeriScrub-i me sheqer është një mënyrë e shkëlqyer për të hequr pikat e bardha dhe pastruar lëkurë n e vdekur. Vrazhdësia e sheqerit vepron si një skrab natyror kur aplikohet në lëkurë.Përzieni dy lugë sheqer, lëngun e një gjysme limoni dhe një lugë çaji vaj ulliri.3. Vaj kastoriVetitë antibakteriale të vajit të kastorit, ndihmojnë në reduktimin e sasisë së vajit në lëkurë duke zbehur pamjen e pikave të qumështit.4. Çaj jeshilÇaji jeshil pastron lëkurë n nga qelizat e vdekura duke bërë të mundur gjithashtu pastrimin e poreve e duke mos lejuar krijimin e pikave të tjera dhjamore 5. Aloe VeraXheli i aloe verës ka veti anti-inflamatore dhe antioksiduese sipas Home Remedies Care. Komponentët qetësues riparojnë dëmtimet në lëkurë dhe ulin rrezikun e krijimit të pikave të tjera. /albeu.com/