5 ndryshimet që pëson trupi nga konsumi i drogës

Shtuar më 28/12/2016, ora 12:38

Kur një person bëhet i varur nga droga pas përdorimit të rëndë dhe afatgjatë të drogës.Personi ka nevojë që të përdorë drogën që të ndihet normal ose që të mos ketë simptomat e pakëndshme të krizës së mungesës.Varësia mund të jetë fizike, psikologjike ose të dyja bashkë.Droga dëmton enët e gjakutNë këtë përfundim kanë dalë kërkuesit e Shoqatës Amerikane të Zemrës, pas një eksperimenti të kryer mbi minjttë e laboratorit. Pasi u lanë të nuhasnin tymin e drogës për rreth një minutë, te minjtë u vu re një vështirësi në qarkullimi e gjakut. Vështirësi kjo që zgjati rreth 90 minuta. I njëjti eksperiment u krye edhe me tymin e duhanit dhe minjtë e morën veten pas 30 minutash. Kërkuesit thonë se edhe pse këto efekte janë të përkohëshme, ato mund të kthehen në të përhershme nëse ekspozimi ndaj këtyre lëndëve është më i gjatë.Mund të rrisë rrezikun e kancerit në testikujKërkuesit e Universitetit të Kalifornisë së Jugut zbuluan se pirja e lëndëve narkotike mund të rrisë shanset e prekjes nga kanceri në testikuj. Një mjek i Shoqërisë Amerikane të Kancerit tha se edhe pse zbulimet ishin interesante duhen bërë kërkime më të detajuara për të vendosur përfundimisht nëse ekziston një lidhje midis kancerit të testikujve dhe përdorimit të marijuanës.Prek kujtesën afatshkurtërShkencëtarët kanë zbuluar personat të cilët kanë qënë përdorues të lëndëve narkotike kanë probleme në zonat e trurit të cilat janë të lidhura me kujtesën afatshkurtër. Në studim u vu re edhe një rezultat i ulët nga ana e tyre kur bëhej fjalë për përdorimin e kujtesës. Gjithashtu u pa se forma e trurit të personave të cilët kishin qënë përdorues të marijuanës ishte e ngjashme me atë të personave të cilët vuanin nga skizofrenia, por kjo nuk do të thotë se marijuana apo drogat e tjera shkaktojnë skizofreni.Ul kreativitetin e individitArtistët, muzikantët dhe krijuesit e tjerëndonjëherë identifikojnë marijuanën si një mënyrë frymëzimi për lrijimtarinë e tyre, por një studim i kryer në Hollandë ka dalë në përfundimin e kundërt. Pjesmarrësit e studimit, të cilëve iu dha marijuanë, nuk ishin të aftë të ofronin zgjidhe për problemet që u parashtroheshin.Mund të shkatërrojë qelizat e trurit Sipas një studimi 20 vjeçar është dalë në përfundimin se konsumimi i lëndëve narkotike ul funksionimin e proceseve njohëse të trurit dhe për më tepër rrit rrezikun e shfaqjes së simptomave të psikopatisë dhe çrregullime të tjera./albeu.com/Burimi: mensfitness