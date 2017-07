4 ushqime që janë miq të flokëve tuaj

Shtuar më 07/07/2017, ora 12:44

Ekpertët e bukurisë kanë zbuluar së fundmi se ju mund të hani ushqime të ndryshme për të pasur flokë më të trasha, më të ndritura dhe më të shëndetshme.Djathi – e inkurajon rritjen flokëve : Djathi është i pasur me vlera ushqyese të cilat e promovojnë rritjen flokëve të shëndetshëm dhe të gjatë – sipas hulumtimeve nga ‘Beautyflash’, të cilët e kanë përpiluar një listë me ushqimet që sjellin përfitime mahnitëse të bukurisë.Guaskat e detit – i forcojnë dhe i trashin flokët : Mungesa e zinkut besohet se e dobëson strukturën e proteinave të cilat i ndërtojnë gjëndrat e flokëve tuaja. Prandaj, ngrënia e ushqimeve të pasura me zink, siç janë guaskat e detit, ndihmojnë në forcimin dhe në trashjen e flokëve Mishi i shpendëve (në veçanti i pulave) – i forcon dhe e parandalon rënien e flokëve Proteina e cila gjendet te shpendët i forcon flokët dhe e inkurajon rritjen e tyre. Kur nuk e keni një dietë të pasur mjaftueshëm me proteina, trupi juaj i dëmton flokët dhe potencialisht mund të shkaktojë rënien e flokëve . Prandaj, ngrënia e mishit të shpendëve, siç është mishi i pulës, mund t’ju ndihmojë në këtë aspekt.Salmoni – i shndrit flokët tuaj dhe i rrit ato: Salmoni është i mbushur krejtësisht me acide yndyrore Omega-3, të cilat i ushqejnë gjëndrat vajore rreth gjëndrave të flokëve , duke u japë flokëve tuaj një ndriçim më të mirë. Acidet gjithashtu kanë veti antipezmatuese dhe kjo ndikon në rritjen flokëve të shëndetshëm. /albeu.com/