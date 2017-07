4 mënyra për të parandaluar sulmin në zemër

Shtuar më 06/07/2017, ora 23:38

Njerëzit me tension të rregullt të gjakut , kanë më pak shans të preken nga sulmi në zemër Tensioni i lartë i gjakut dëmton procesin e enëve të gjakut në të gjithë trupin, duke e bërë të pamundshëm qarkullimin normal të tij.Gratë mbi 55 vjeç ka gjasa të preken më shumë nga tensioni i lartë sesa një përqindje e madhe e burrave.Por ja cilat janë 4 metodat që mund të parandaloni sulmin në zemër -Ushtroni rregullishtSipas një studimi të kryer në Finlandë, rreth 47 mijë burra dhe gra që kanë zhvilluar ushtrime të rregullta, kanë parandaluar sulmin në zemër . Ushtrimet ndihmojnë në uljen e tensionit të lartë dhe e bëjnë zemrën më të fortë. Gjithashtu, ushtrimet parandalojnë edhe sëmundjen e diabetit dhe kontrollojnë nivelin e kolesterolit.-Kontrolloni peshënRritja e peshës pas moshës 18-vjeçare lidhet direkt me rrezikun e sulmeve në zemër dhe sëmundjeve tjera. Ekspërtët sygjerojnë që shpesh të bëhet kontrollimi i peshës.-Hani dietë të shëndetshmeDietat e ngopura me yndyrë mund të rrisin nivelin e kolesterolit. Kolesteroli konsiderohet një ndër shkaqet kryesore që më pas sjell sulmin në zemër -Ndaloni pirjen e duhanitRreziku i sulmit në zemër ulet ndjeshëm që nga dita që filloni të mos pini duhan. Sipas studimeve të fundit, gratë që pijnë duhan ka gjasa të preken nga sulmi në zemër