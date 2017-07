4 fruta-perimet e stinës që zhdukin si me magji fryrjen e barkut pas ngrënies

Shtuar më 03/07/2017, ora 16:36

Nuk ka rëndësi sa aktivë jeni fizikisht apo sa të kujdesshëm të tregoheni me regjimin ushqimor, të gjithëve ju ndodh që në një moment të caktuar të vuani nga fryrja e barkut Edhe pse është e vështirë të përcaktosh shkakun kryesor të fryrjes së barkut (cikli menstrual, dehidratimi ose teprimi me pijet me gaz dhe ato alkoolike), zgjidhja e problemit mund të jetë vetëm ushqimi.Më poshtë do të gjeni ushqimet që do t’ju shpëtojnë nga fryrja e barkut si me magji.1. Kastravecët: Kastravecët nuk përmbajnë vetëm kuercetinë, një antioksidues që ndihmon në rastet e fryrjes së barkut , por kanë përmbajtje të lartë edhe në ujë, vitaminë C dhe pak sodium. Së bashku ju mbajnë të hidratuar dhe parandalojnë grumbullimin e ujit dhe fryrjen barkut . Lëkura e kastravecit është gjithashtu e lartë në acid kafeik, një tjetër antioksidues që lufton inflamacionin.2. Domatet: Ushqimet që janë të pasura në kalium, si domatet, mund të ndihmojnë për të reduktuar fryrjen barkut duke ulur nivelet e sodiumit në trup. Domatet (që janë rreth 95% ujë) i sigurojnë trupit lëngjet e nevojshme , duke shmangur kështu dehidratimin dhe fryrjen barkut . Ato janë gjithashtu një burim me pak kalori i vitaminës C, likopenIT dhe antioksiduesve të tjerë që ju shpëtojnë nga fryrja e barkut si me magji.3. Kivi: Një nga gjërat më të mira të kivit është se përmban actinidinë, një enzimë natyrale që ndihmon në tretjen e proteinave dhe parandalon fryrjen barkut . Të gjitha llojet e kivit janë gjithashtu një burim i mirë i fibrave të tretshme dhe të patretshme, që ulin predispozitat për fryrje të barkut duke përmirësuar tretjen.4. Shalqiri Shalqiri përmban më shumë se 90% ujë. Duke ngrënë ushqime me përmbajtje të lartë në ujë, si shalqiri , është një mënyrë e mirë për të marrë ujë shtesë dhe nxjerrë jashtë kripën. Shalqiri është më i mirë nga maji deri në gusht. /albeu.com/