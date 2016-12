10 ushqimet më të shëndetshme në planet

Shtuar më 27/12/2016, ora 09:19

Në këtë artikull do t’ju njohim me 10 ushqimet më të shëndetshme në planet.Të konsideruara të tilla falë vlerave të mëdha ushqyese, ato rekomandohen të konsumohet rregullisht.1. BoronicaBoronica ka veti antioksiduese, që bëjnë shumë mirë kundër plakjes së qelizave. Nga ky këndvështrim, ato janë një eliksir i rinisë. Gjithashtu janë të pasura me fibra dhe për këtë arsye ndihmojnë tretjen.2. Farat e kiasFarat e kias janë me të vërtetë të pasura me shumë vlera ushqyese. Ato përmbajnë shumë omega 3, proteina dhe fibra.3. ArratArrat janë pjesë e këtij klasifikimi sepse përmbajnë shumë omega 3 që ndikon kundër plakjes. Arrat gjithashtu përmbajnë shumë melatoninë, substancë që na ndihmon për gjumin.4. KiviZakonisht, duke menduar për frutat që na bëjnë mirë, mendimi i parë shkon te portokalliqë përmban vitaminë C. Por duhet të dimë se kivi përmban dyfishin e vitaminës C që përmban një portokalle.5. KuinoaKuinoa, është një ushqim shumë i shëndetshëm pasi prej saj mund të përftojmë shumë proteina pa patur nevojë të konsumojmë mish. Kuinoa është ideale për supë.6. Çaji jeshilÇaji jeshil është një antioksidues shumë i mirë, gjithashtu përmban substanca që veprojnë kundër tumorit. Është mirë të pihen tre filxhanë në ditë.7. TërshëraTërshëra është një ushqim veçanërisht i shëndetshëm për shkak të fibrave të shumta që përmban . Bën shumë mirë për kolesterolin dhe parandalon sëmundjet kardiake. Gjithashtu jep ndjesinë e ngopjes dhe është ideale në rast diete.8. BrokoliBrokolit janë shumë të shëndetshëm. Ai ndikon kundër shfaqjes së tumorit si dhe është një anti inflamator shumë i mirë.9. SalmoniSalmoni është shumë i nevojshëm për organizmin pasi përmban shumë proteina. Gjithashtu nuk i mungon as omega 3 dhe antioksidantët.10. SpinaqiSpinaqi përmban shumë antioksidues dhe ndihmon në shëndetin e syve. Spinaqi është një ushqim i përsosur për ata që vuajnë nga diabeti./albeu.com/