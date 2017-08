Tortë me biskota

Shtuar më 13/08/2017, ora 23:08

Përbërësit400 gr biskota katrore te bardha400 gr biskota katrore te kafenjta200 gr eurokrem te bardhe 200 gr eurokrem te kafte500 ml ajkë e embel(hoplla per embelsira)300 ml qumësht per njomjen e biskotave+1 luge arome vaniljeHapat:Ne kallepin e vogel qe I largohet rrethi,shtojmr leter per pjekje dhe veme prap rrethin.Letren e pluhurosim me sheqer pluhur,kurse skajet e kallepit I lyejm me margarin. Ajken e embel e perziejme derisa te behet shkume e forte,ndajm ne dy pjese dhe nejres I shtojme nutellen e bardhe ,kurse tjetrese nutellen e kafte(qe te dyja te zbutura pak). Perzijme qe te dyja kremrat vecmas em mixer qe te homogjenizohen mire nutella me kremin e ajkes.Ne kallepin e pergadditur veme nje shtrese biskota te njomura pak ne qumesht me vanilje,duke mbeshtetur mire qe te gjitha biskotat rreth e rreth kallepit(shtresa e pare eshte paksa me delicate,sepse nuk kan baze ku te ngjiten biskotat).Pastaj shtresen e biskotave te kafta I lyejme me kremin bardhe ,vazhdojme me shtrsene dyte me biskota te bardha,me kremin e kafte,dhe keshtu derisa te ngushtohet rrethi aq sa te mbushet teresisht kallepi.Pasi kemi perfunduar me mbushjen e hapesires me biskota perzijme kremrat e mbetura ne nje vend dhe lyejme siperfaqen persiper.Pasi ftohet pak,lyejme me glazuren me cokollaten dhe ajken (ngrohim ajken derisa te MOS vloje,shtojme cokollaten,largojme nga zjarri, perzijme derisa te shkrihet cokollata). /kuzhinashqiptare/