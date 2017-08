Supë me perime dhe qumësht

Shtuar më 28/08/2017, ora 13:29

Përbërësit800 ml qumësht 250 gr kërpudha2 karotë150 gr bizele2 kokrra patate1 kokërr qepë1 lugë gjelle vaj ulliri1 lugë gjelle miellpak kripëpak piperPërgatitjaNë një tenxhere me madhësi mesatare shtojmë qepën e grirë imët, karotat dhe patatet e prerë kubikë dhe i lëmë të skuqen rreth 5 minuta.Më pas i shtojmë bizelet, një lugë gjelle me miell dhe i trazojmë mirë.I shtojmë qumështin “Lufra”, kripë, piper dhe i trazojmë mirë përsëri. I lëmë rreth 20 minuta dhe pasi të jetë gati me anë të një blenderi dore, rrahim mirë masën e përgatitur në mënyrë që ta bëjmë supën kremoze.E shërbejmë supën të ngrohtë dhe sipër mund ti shtoni pak majdanoz të freskët! Supa me qumësht është gati! /shije.al/