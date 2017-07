Si të përgatisni një supë të ftohtë me perime vere

Shtuar më 23/07/2017, ora 17:10

Përbërësit: 300 g domate një dorë rukola 1 spec i kuq 1 thelb hudhër 2 kungulleshka 1 trangull 1 limon pak kripë dhe piper i zi 2 gota ujë të ftohtë pak borzilokPërgatitja:Pastroni specin nga farat, qëroni trangullin e hudhrën dhe së bashku me perimet e tjera vendosini në një blender. Shtoni kripë, piper , lëngun e limonit dhe ujin. Bluajeni derisa të përfitoni një krem të trashë. Filtrojeni kremin me një sitë.Shërbejeni me bukë të thekur, vaj ulliri ekstra të virgjër sipër dhe gjethe borziloku./albeu.com/