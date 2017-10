Si të përgatisim një kek me çokollatë

Shtuar më 28/10/2017, ora 22:30

Përbërësit për tavë 24 cm:240g miell ● 60g kakao me sheqer (nëse do të përdorni kakao të hidhur shtoni pak sasinë e sheqerit) ● 3 lugë gjelle vaj luledielli ● 200ml pana ● 3 vezë ● 170g sheqer 1 bustinë vanilje ● 1 bustinë sodë për ëmbëlsira ● 1 grusht lajthi të pjekura ose arra të grira në thërrime jo të vogla ● një majë luge kripëPër kremin sipër150gr çokollatë e zezë1+1/2 lugë gjellë me gjalpëPërgatitja1Në një tas rrahim me rrahësin elektrik, vezët me sheqerin për 2-3 minuta. Shtojmë panën, vajin dhe i përziejmë. Shtojmë nëpërmjet një site miellin, kakaon, sodën, kripën, vaniljen dhe së fundi lajthitë, por tani përdorim spatul ose lugë druri për të përzier brumin. E hedhim brumin në tavë të lyer më parë me gjalpë e miell dhe e pjekim për 40 minuta afërsisht. Bëjmë provën me kruajtëse dhëmbësh e cila duhet të dalë e thatë.2.Kur keku të ftohet, shkrijmë në një tenxhere të vogël çokollatën e copëtuar më parë me thikë dhe gjalpin në flakë të ulët, derisa të jenë bërë si masë homogjene. Kur të jetë e vakët, e hedhim mbi kekun i cili duhet të jetë i ftohur plotësisht.