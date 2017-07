Si të përgatisim krepa

Shtuar më 10/07/2017, ora 10:28

Për brumin • 200g miell• 2 vezë• 40g sheqer• 500ml qumësht• 1 majë thike kripëGjithashtu na duhet: pak gjalpë për skuqjen e tyre reçelra të ndryshëm për t’i servirurPërgatitja:1. Përziejmë të gjithë përbërësit për brumin në një tas dhe si rezultat kemi një brumë të hollë. E lëmë të pushojë për një orë.2. Marrim një tigan të sheshtë, e vëmë në flakë të mesme. Lyejmë tiganin me pak gjalpë dhe fshijmë me letër kuzhine gjalpin e tepërt. Marrim brumë me garuzhde dhe e hedhim në tigan E shpërndajmë brumin në të gjithë tiganin duke e rrotulluar këtë të fundit dhe i pjekim krepat për pak minuta nga të dyja anët.3. I shërbejmë krepat të nxehtë, të shoqëruar sipas dëshirës me reçel, mjaltë, etj. /albeu.com/