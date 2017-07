Si të gatuajmë një kek të thjeshtë

Shtuar më 08/07/2017, ora 15:06

Për një masë keku me madhësi mesatare duhet 1 filxhan çaji gjalpë i freskët, 1 filxhan çaji sheqer , 3 kokrra vezë, gjysmë gote uji me miell , 1 lugë kafeje sodë dhe rrush i thatë.Për të bërë një kek të mirë dhe për të mos u munduar në rrahje, duhet të përdoret sheqer pudër. Për përgatitjen e kekut na duhen 1 filxhan çaji gjalpë i freskët, 1 filxhan çaji sheqer , 3 kokrra vezë, gjysmë gote uji me miell , 1 lugë kafeje sodë dhe rrush i thatë.PërgatitjaNë një tas rrihni gjalpin me sheqer derisa të rrisë vëllimin dyfish, të zbardhet gjalpi e të tretet sheqeri. Hidhen vezët, përzihen, hidhet liker, miell i përzier me sodë dhe përzihet lehtë. Më pas hidhen rrushtë e thatë dhe masa hidhet në një tavë.Keku piqet në furrë në temperaturë 190-200 gradë për 15 minuta. /albeu.com/