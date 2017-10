Receta për lazanja me mish të grirë

Shtuar më 27/10/2017, ora 23:25

Kjo pjatë e parë është lazanja klasike italiane dhe shumë e njohur tashmë edhe në tryezat tona.Pergatitja:Në një tenxhere me vaj, kavërdisim lehtë qepën, karrotën dhe degën e selinosë të prera imët. Shtojmë mishin e grirë dhe e lemë mbi zjarr të embël, derisa të pijnë lëngjet e veta. I rregullojmë me kripë e piper dhe i shtojmë salcë n dhe një pjesë ujë, për ta bërë të hollë dhe në fund i hedhim borzilokun. Ndërkohë përgatisim 1/2 lt salcë beshamele, sipas recetës që kemi në albumin salca e konserva. Në njeë tavë, hedhim pak salcë mbi siperfaqe dhe vëmë shtresën e parë me petat e lazanjës. Mbi të hedhim djathë të grirë, copa mocarelash dhe salcë ose dhe beshamelë ( sipas shijeve).Veprojmë kështu për 4 shtresa që lazanja mos të jetë e rëndë dhe e trashë shumë ( duke pasur parasysh qe petët fryhen se janë me vezë). Sipër, mbi shtresën e fundit, mbi beshamelë e salcë, hedhim djathin e grirë, që gjatë pjekjes te krijojë koren aq të shijshme.E pjekim ne 200° derisa të marrë ngjyrë. E lemë të pushojë të paktvn 20 minuta pas nxjerrjes nga furra dhe e shërbejmë të ngrohtë. Përdorim një salcë më të hollë, për të evituar zierjen e mëparshme të petave të lazanjës.Sipas dëshirës, mund të shtojmë dhe copa proshute, duke patur parasysh që sa më shumë përbërës i vemë, aq mv e rëndë në kalori bëhet. Ju bëftë mirë!Përbërësit per Lazanje me mish te grire – Lazanje Bolonjeze:– 1 pako me petë lazanje,– 1 qepë,– 1 karrotë,– mocarela ose djathë për pica,– 1 degë selino,– mish të grirë,– djathë të grirë të tipit parmixhan,– salcë domatesh rreth 1 e 1/2-2 shishe,– 2 lugë vaj,– kripë, piper, borzilok,– salcë beshamele.