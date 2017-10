Receta për kek me mjaltë

Shtuar më 31/10/2017, ora 23:38

Një kek është absolutisht mënyra më e mirë sesi mund të ëmbëlsohemi nga duart tona. Copëzat e cokollatës, mjalti dhe arra janë tri përbërësit kryesorë të kësaj ëmbëlsire. Mësoni si ta përgatisni:Përbërësit:dy filxhanë çaji me miell2 vezë,2 lugë gjelle me mjaltë1 filxhanë e gjysmë çaji me sheqer1 filxhan kafe me gjalpë1 lugë çaji me vanilje1 lugë çaji me pluhur për pjekje20 gram copëza çokollate1 filxhan kafe me arra (të pastruara mirë)1 lugë kafe me sodë1 lugë kafe me kripëPërgatitja:Në fillim, në një enë qelqi, rrahim vezët me sheqerin. Më pas shtojmë shtojmë arrat, çokollatën, mjaltin, gjalpin e shkrirë, vaniljen dhe kripën. Në fund i hedhim miellin e përzier me sodë buke dhe pluhur pjekjeje.Pasi e kemi përzierë mirë, masën e krijuar e vendosim në një tepsi të lyer me pak gjalp dhe miell.E fusim ne furrë në temperaturë 180 gradë për rreth 30 minuta./Shije.al