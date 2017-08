Kunguj në furrë

Përbërësit7 kungulleshkavaj ulliri3 copa bukë e ndenjur pakmajdanoz2 Hudhra¾ djathë kaçkavall3 vezëkripë piper i zi Kungullesha në furrëHapat Furrë n ndizeni në temperaturë 180 gradë celsius, kungullesha ndani në dy pjesë dhe gryeni.Kungulleshat i lyeni me vaj vegjetal dhe me kripë, piper të zi.Copat e bukës i bëni të vogla dhe i vendosni në një pijat së bashku me kaçkavallin, majdanozin, nanën, vezët, kripë n dhe biberin e zi e përzieni.Këtë përzierje ia vendosni kungulleshave me kujdes dhe kungullesha i rëndisni në tepsi për pjekjë për 40 minuta.Ju bëftë mirë! /kuzhina shqiptare/