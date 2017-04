Dhalli tradicional me katër shije të ndryshme për verën

Shtuar më 15/04/2017, ora 13:29

E dinit që dhalli është i përsosur për të luftuar dehidratimin, rrezikun numër një që i kanoset shëndetit nga i nxehti i tepërt? Mirëpo, rrezikon të bëhet pije e mërzitshme duke pasur gjithmonë të njëjtën shije . Më poshtë po sjellim katër alternativa që nuk i keni provuar…Freski natyraleShtrydh mente në një mikser . Vendos më shumë kërcej se gjethe, këto të fundit nxjerrin më pak lëng. 4-5 fije menteje do të mjaftonin. Erëzat kanë aroma të forta e nëse teprohet me sasinë e mentes, shija e dhallit mund të zbehet.Athtësi e ëmbël Dhalli është thjesht kos i holluar dhe bashkimi I këtij të fundit me luleshtrydhet është një klasik në kuzhinë dhe industrinë ushqimore. Si një pjesë e mirë e frutave të pyllit, edhe luleshtrydhja ka një shije disi të thartë, ndaj shkon me athtësinë e dhallit Shije tokeNdonëse versionet e dhallit me mente e kastravec janë më të njohura, në fakt kombinimi me panxharin e kuq është ndoshta më i godituri. Shija e fortë “e tokës” që ka perimja “çiftohet” mirë me shijen e thartë të dhallit , shkruan Living. Shtrydhni ¼ e një panxhari të kuq të gjallë për një kombinim perfekt.Mbidozë ujiRecetë e ngjashme me taratorin, vetëm se kësaj radhe nuk do të shtojmë thelpinj hudhre e vaj ulliri dhe kastravecin e freskët nuk do ta grijmë në formë kubikësh të vegjël. Atë e shtrydhim në mikser , ia shtojmë dhallit dhe më pas ia përmirësojmë shijen me pak kripë. Ky kombinim përforcon vetitë hidratuese të pijes, pasi kastraveci është i pasur në ujë.