Byrek me qepë dhe mish të grirë

Shtuar më 07/11/2017, ora 17:04

Përbërësit:3 qepë, 1-2 thelpinj hudhër400 gr mish të grirë100 ml salcë domate1 ½ lgj orizKripë, nenexhik i thatë Piper i zi, piper i kuq2 lgj vaj ulliri Për spërkatjen e petëve:1 vezë, 4 lgj vaj ulliri 1 gotë qumësht ose kosPak kripëPërgatitja:Fillojmë me përgatitjen e mbushjes së byrekut duke kaurdisur fillimisht në një tigan me dy lugë vaj ulliri hudhrën dhe qepën të prerë në kubikë të vegjël. Sapo qepa të bëhet transparente shtojmë mishin e grirë dhe e skuqim së bashku me qepën derisa mishi të thërrmohet dhe të marrë pak ngjyrë.Shtojmë më pas pak oriz, salcën e domates, piperin e kuq dhe 150 ml ujë të ngrohtë. E lemë mishin e grirë të ziejë derisa uji të përthithet nga mishi dhe nga orizi. E rregullojmë në fund shijen me kripë, piper të zi dhe nenexhik dhe e largojmë tiganin nga zjarri.Në një enë të vogël rrahim një vezë me vaj ulliri , më pas shtojmë pak kripë dhe një gotë qumësht ose kos.Lyejmë tavën me pak vaj dhe shtojmë petët duke i spërkatur ato lehtë me vezën trazuar me qumësht. Pasi të shtrojmë 6 petë poshtë vendosim mbushjen duke e niveluar mirë në të gjithë sipërfaqen.E mbulojmë mbushjen përsëri duke i spërkatur petët pak nga pak. Mbledhim në fund anët dhe vendosim byrekun të piqet në furrën e parangrohur në temperaturën 200 gradë Celsius për 30 minuta. /albeu.com/