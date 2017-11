Ziadin Sela t'i kërkojë falje Ali Ahmetit

Shtuar më 12/11/2017, ora 12:00

Kriza ndër partnerët e koalicionit që u nxit nga fushata e ashpër zgjedhore dhe në veçanti vrazhdësia e deklaratave të Zijadin Selës ndaj Ali Ahmetit dhe Zoran Zaevit, por edhe dhe koaliconimi i tij me VMRO DPMNE dhe Besa, solli deri tek përplasja e madhe dhe mundësia e rikomponimit të Qeverisë.Në një deklaratë Kryeministri Zaev u shpreh i dëshpëruar nga koalicionimi i Selës me VMRO dhe Besën në zgjedhjet lokale ka paralajmëruar që me ose pa Selën, qeveria reformuese do të vijoj sepse i ka numrat e mjaftueshëm.Edhe Ali Ahmeti shprehu shqetësim nga deklaratat e paarsyeshme të Selës i cili akuzoi Ahmetin për atentat ndaj tij më 27 prill, ndërsa Zaevin e quajti dictator dhe LSDM-në vrastare, kurse popullin maqedonas kanibal.Si pasojë e shpifjeve ndaj Ahmetit , deputetet e BDI thonë që në asnjë mënyrë nuk do të votojnë për ministrin e ri të Shëndetësisë nëse ai do të jetë nga radhët e partisë së Ziadin Selës gjersa ky i fundit mos të kërkojë falje ndaj Ali Ahmetit për akuzat e çmendura."Jemi të shqetësuar nga deklaratat e Ziadin Selës , pasi ai më këmbëngulje insiston se Ahmeti ka porositur atentatin e 27 prillit në Kuvend. Sela ka bërë koalicion me VMRO DPMNE dhe Besa, andaj dhe vet është rreshtuar në krahët e opozitës. Prandaj, Deputetët e BDI-së nuk do të votojnë ministrin e Aleancës në asnjë mënyrë.Aleanca nuk ka bartur kurrfarë përgjegjësie politike në qeveri , as ka kontribuar në gjuhën shqipe, as edhe reformat në qeveri . Ajo qe dy muaj nuk është në qeveri . Por, nuk vërehet mungesa e tyre, pasi nuk vërehet as edhe prania e tyre në qeveri ",ka thënë funksionar i lartë i BDI-së për TetovaSot.Deputetët theksojnë që anëtarësia e tyre, por edhe qytetarët shqiptar presin që Ziadin Sela t’i kërkojë falje Ali Ahmetit për akuzat e pabaza propagandistike e më pas do të shqyrtojnë mundësinë nëse do ta përkrahin mbetjen e Aleancës në Qeveri a po jo.Pa votat e deputetëve të BDI, edhe nëse kandidatin e Selës e votojnë LSDM, Besa dhe Alenaca, përsëri nuk arrin dot të marrë votat e mjaftueshme për tu zgjedhur sepse ato bashkë përbëjnë vetëm 56 deputet, ndërsa nevojiten 61.