Ziadin Sela: Kryeministri është ai që krijon vonesa

Shtuar më 10/11/2017, ora 10:43

Lideri i ASH Ziadin Sela në emision e mbrëmshëm "Rruga drejt" ndër të tjera u pyet se pse nuk emërohet ministri i shëndetsisë kur dihet s se me këtë vonohen reformat në shëndetsi, ndërsa Sela u shpreh se është Zaev që po krijon vonesa dhe se ASH është e gatshme të zgjedhë emrin e ministrit të ri."Eshtë kryeministri Zoran Zaev ai i cili krijon vonesa . Unë nuk jam kryeministër dhe nuk më takon mua që të thirr kabinetin qeveritar dhe të caktoj ministra , por kjo është detyrë e kryeministrit Zoran Zaev i cili po bën vonesa në këtë drejtim",tha Sela Ndërsa Sa i përket ASH shtoi se: "Ne jemi të gatshëm që me një mbledhje të kryesisë qendrore të caktojmë emrin e ministrit të ri sepse kemi kuadro të shëndosha që do të na përfaqësojnë shumë mire dhe do të dalim faqebardhë ashtu siç dolëm me Arben Taravarin". /albeu.com/