Zhbogar: Po e presim me padurim qeverinë e re

Shtuar më 07/02/2017, ora 16:08

Samuel Zhbogar ka thënë se Bashkimi Evropian po e pret me padurim formimin e qeverisë së re në Maqedoni. Zhbogar e ka thënë këtë gjatë një vizite në Prilep në kuadër të fushatës "BE për ty", i cili shtoi se u takon partive politike të vendosin se si do të jetë përbërja e qeverisë së re."Ne si BE nuk kemi qëndrim për atë çështje, por interesi ynë është të formohet koalicion i fuqishëm në kontekst të gjerë, të gjithë të japin mbështetje për realizimin e agjendës evropiane", ka thënë Zhbogar Ai përmendi edhe vizitën e komisionerit Johannes Hahn të enjten, ku pritet të takohet me liderët e partive politike në Maqedoni. /albeu.com/