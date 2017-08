Zgjidhet enigma, ja me kë do të bëjë aleancë Pacolli

Shtuar më 17/08/2017, ora 09:58

Ultimatumi i Behgjet Pacollit kundrejt LDK-së një javë më parë duket se s'ka qenë i palidhur me zhvillimet e mëvonshme.AKR shihet tashmë më pranë koalicionit të PAN dhe kjo nuk është më spekulim."Zëri" shkruan se pritet që mes PAN dhe AKR të ketë një marrëveshje që do të nënshkruhet këto ditë, e cila do t'i japë fund edhe ngërçit politik në Kosovë.Lideri i AKR-së javën e kaluar u ka dhënë dhjetë ditë afat kreut të LDK-së, Isa Mustafa dhe Albin Kurtit nga lëvizja “ Vetëvendosja ” që të merren vesh për formimin e Qeverisë, në të kundërtën, siç ka deklaruar ai, nuk ka kuptim qëndrimi i tij në koalicionin LAA.Por, kreu i LDK-së Isa Mustafa ditë më parë në profilin e tij në “Facebook” ka shkruar se do të kërkojnë nga “ Vetëvendosja ” që t’i qartësojnë qëndrimet e tyre për shumë akuza, sulme dhe veprime të dhunshme, por edhe për çështje programore.