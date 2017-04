Zekiri zbulon pamje të deputetit të VMRO-së duke komunikuar me huliganët

Shtuar më 29/04/2017, ora 20:34

Deputeti shqiptar nga radhët e LSDM-së, Muhamed Zekiri ka zbuluar diçka tronditëse, dhe sipas tij Dimovski dhe partia e tij është përgjegjëse e dhunës së ushtruar ndaj deputetëve.Sipas Zekirit në foto shihet se si deputeti i VMRO-DPMNE, Ilija Dimovski , fliste me një huligan dhe dhunues në Parlament Zekiri e porosit Dimovskni, se kjo është ajo që duhet ta dijë i gjithë opinioni se kush qëndron pas dhunës në Parlament “Ilija Dimovski a po fle rahat? … Të gjithë, së bashku me terroristët që sulmuan dhe sulmuan deputetët e shumicës parlamentare do të përgjigjen”, shkruan Zekri në postimin e tij. /albeu.com/