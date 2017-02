Zekiri sqaron dyshimet: Zaev do të jetë kryeministër

Shtuar më 06/02/2017, ora 17:34

Deputeti i LSDM-së, Muhamed Zekiri me anë të një postimi në profilit të tij në Facebook ka komentuar fillimin e bisedimeve midis LSDM dhe BDI për formimin e Qeverisë.Por, duke u nisur nga “fushata” që ka nisur mbrëmë në Facebook e cila promovon kolltukun e kryeministrit për një shqiptar, konkretish Muhamed Zeqiri , deputeti i LSDM-së, në porosinë e tij ka shkruar se Zoran Zaev do të jetë kryeministër!Sipas këtij mesazhi, bëhet e ditur jozyrtarisht se dy partitë kanë arritur marrëveshje për koalicionim, por nuk jepen detaje zyrtare.Por nga BDI hodhën poshtë pretendimet se ka marrëveshje me LSDM, dhe se sipas tyre grupet e punës po vazhdojnë bisedimet. /albeu.com/