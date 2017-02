"Zef Lush Marku", shkolla e parë shqiptare me klasa hibride

Shtuar më 06/02/2017, ora 20:08

Sot, për herë të parë në kuadër të Pilot projektit Klasë Hibride, në orën e Lëndës së Informatikës është mbajtur orë mësimore nga Profesoresha Pranvera Xhaferi në bashkëpunim me Univerzitetin e Evropës Juglindore ”M. V. Shtul” me Profesor Dr. Artan Luma.Ora mësimore është mbajtur me klasën I-3, duke promovuar “Mësimin në largësi”. Mësimin në largësi e realizoi prof.Dr. Artan Luma, profesor në Univerzitetin e Evropës Juglindore ”M. V. Shtul”.Ky projekt pilot është mundësuar nga Qeveria e Maqedonisë me angazhimin e: z. Hazir Aliu – Këshilltar për Arsim dhe Shkencë në Qeverinë e R. Maqedonisë; z. Safet Neziri- Këshilltar në Ministrinë e Arsimit; z-nj. Sllobodanka Jakimovska Josifoviç – Drejtoreshë e Telekom-it në R. Maqedonisë; z. Faruk Zeqiri – Drejtor i ShMQSh “Zef Lush Marku”- Shkup Në kuadër të këtij Pilot projekti janë trajnuar për fazën e parë 20 profesor -ë/esha nga shkolla jonë, që do të zbatojnë orët nga lëndët e ndryshme me TIK, duke aplikuar trajnimin paraprak nga Samsung Smart School, në këtë gjysmëvjetor me gjeneratat e viteve të para dhe të dyta.Duke cituar njeriun e sakrificës z. Nelson Mandela “ Edukata dhe Arsimi janë armët më të fuqishme, që ne mund ti përdorim për të ndryshuar botën” – Urojmë profesor ët tanë për punën që po bëjnë dhe dëshirojmë, që në një të ardhme të afërt të jenë të gjithë të kyçur në këtë projekt për aplikimin e teknologjive më të përsosura në procesin Edukativo – Arsimor!