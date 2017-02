Zbogar: Jam optimist se qeveria do të formohet

Shtuar më 16/02/2017, ora 18:57

Euroambasadori, Samuel Zhbogar sot deklaroi se është optimist dhe se liderët politikë në Maqedoni do ta gjejnë mënyrën e duhur për të formuar qeveri "Unë nuk dakordohem se gjendja politike në vend është e, rëndë dhe nuk duhet të dramatizohet. Në vend patëm zgjedhje dhe është normale që të jepet më shumë kohë që liderët politik të formojnë qeveri . Unë jam optimist se liderët politik do ta gjejnë mënyrën e vërtetë për të formuar qeveri , në mënyrë që ne si BE të mund të vazhdojmë të punojmë në realizimin e reformave të cilat i nevojiten vendit", theksoi Zhbogar Në suaza të fushatës "BE për ty" sot në Berovë qëndruan euroambasadori Zhbogar dhe ambasadori francez, Kristian Timonie.Kryetari i komunës, Dragi Naxhinski i njohtoi mysafirët me projektet të cilat realizohen me mjete të BE-së në Berovë, duke theksuar se deri më tani komuna për realizim të projekteve të ndryhsme ka marrë mbështetje prej rreth pesë milionë eurove nga fondet evropiane./albeu.com/