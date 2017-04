Zaevi dhe Ahmeti "bëhen bashkë" për të dalë nga kriza (VIDEO)

Shtuar më 26/04/2017, ora 14:12

Kreu i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti dhe ai i LSDM-së, Zoran Zaev , kanë konfirmuar për "Alsat.mk" se do të vazhdojnë takimet mes tyre për të gjetur një zgjidhje sa më të shpejtë për zhbllokimin e Kuvendit. Zaev shpreson se institucionet do të zhbllokohen shumë shpejt dhe mazhoranca parlamentare po bën çdo gjë në parim me Kushtetutën për të gjetur një zgjidhje për daljen nga kriza dhe për të zgjedhur kreun e ri të Parlamentit. Zaev shtoi se LSDM-ja vazhdon të ketë mbështetjen e partive shqiptare dhe se po bën gjithçka për të shmangur tensionet dhe kalimin e pushtetit në mënyrë paqësore.Ndërkohë, kreu i BDI-së Ali Ahmeti , tha se çështja e mbështetjes për LSDM-në është ekzagjeruar sepse partia e tij tashmë ka pranuar se do të jetë në anën e zgjidhjes së krizës. /albeu.com/