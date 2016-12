Zaev uron fitoren në Tearcë, Shilegov: Maqedonia do ketë një qeveri të përgjegjshme

Shtuar më 26/12/2016, ora 08:37

Lideri i LSDM-së Zoran Zaev, ka përgëzuar banorët e Tearcë s duke thënë se ata me votën e tyre kanë konfirmuar gjendjen e përgjithshme në Maqedoni "Fitorja e shumicës së qytetarëve të vendit që kanë votuar për ndryshime u konfirmua në një Tearcë multietnike.Urime të sinqerta për qytetarët e Tearcë s që me votën e tyre shumë precize konfirmuan disponimin e përgjithshëm në Maqedoni Maqedonia zgjodhi Ndryshime dhe Jetë! Tearca zgjodhi Ndryshim dhe Jetë|, ka shkruar Zoran Zaevi në rrjetet sociale.Në anën tjetër Shilegov ka shtuar se "me krenari ju them se qytetarët në Tearcë u bashkuan me pjesën tjetër të qytetarëve që votuan për ndryshim, për jetë në Maqedoni edhe përkundër presioneve të mëdha ditë më parë", tha deputeti i LSDM Petre Shilegov pas konfirmimit të rezultatit zgjedhor."Në Maqedoni do ketë qeveri të përgjegjshme institucione që do përgjigjen nevojave të qytetarëve dhe një shumicë të re parlamentare", ka përfunduar Shilegov , duke theksuar se qeverinë do e drejtojë LSDM-ja. /albeu.com/