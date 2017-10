Zaev: Të mos ndahemi në bazë etnike

Maqedonia u nis në një rrugë të re demokratike, drejt drejtësisë.Drejtësi në Maqedoni do të ketë. Secili që ka gabuar, do të përgjigjet. Drejtësi do të ketë edhe ky është premtimi im më i fuqishëm. Patjetër të ketë përgjegjësi, jap fjalën, ndërsa fjala është fjalë, porositi nga tubimi qendror i sotëm në Kërçovë lideri i LSDM-së Zoran Zaev Zaev kërkoi mbështetje për kryetarin aktual Fatmir Deharin dhe për Listën e këshilltarëve të kryesuar nga Sasho Kacevski. Apelon se ndarja, veçanërisht ajo në bazë etnike , nuk çon askund . Vetëm të bashkuar, së bashku, tha mund të shkojmë përpara.“Ndarjet nuk çojnë askund . Vetëm së bashku, nga të gjitha bashkësitë etnike , të bashkuar, mund të jetojmë. Perspektiva jonë është në diversitetin tonë.Mjaft na gënjyen në mënyrë etnike , përfundoi ajo kohë. Nëse i shmangim problemet etnike , do të mund të përkushtohemi në gjërat e vërteta – ekonomi, punësime të reja, investime”, theksoi Zaev . /albeu.com/