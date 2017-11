Zaev sonte realizon takime me partitë rreth ndryshimeve qeveritare

Shtuar më 16/11/2017, ora 17:50

Ende nuk ka vendim përfundimtar se kush do të jetë ministri i ri i Shëndetësisë, pasi Arben Taravari u zgjodh kryetar i Gostivarit, nëse do të emërohet ministër i ri pa resor në vend të Ramiz Merkos, apo se do ketë rokadë në shpërndarjen e kulaçit qeveritar.Kryeministri Zoran Zaev sot paralajmëroi se gjitha opsionet janë të hapura dhe se ende nuk ka vendim përfundimtar , por shpreson se deri në fund të javës do të plotësohen vendet e zbrazëta.“Sonte kam mbledhje dhe bisedime rreth kësaj. Jam i vetëdijshëm se është për të mirën e shtetit që sa më parë të zgjidhen këto çështje. Pasi të kemi vendim përfundimtar do ta njoftojmë opinionin”, ka thënë Zaev