Zaev pas takimit me Hahn: Kam qëndrim pozitiv për platformën shqiptare

Shtuar më 09/02/2017, ora 21:56

Kryetari i LSDM-së, Zoran Zaev pas takimit me eurokomesarin për zgjerim Johannes Hahn deklaroi se ky i fundit ka kërkuar që sa më shpejt të formohet Qeveria.Sa i përket platformës shqiptare Zaev tha se ka qëndrim pozitiv , por atë përfundimtar do ta bëj publik kur ta fitojë mandatin.Kreu i LSDM tha se deri tani Ali Ahmeti, nuk i ka kërkuar materiale me shkrim, përkatësisht dokument të nënshkruar për pranimin e platformës, por nëse e kërkon një gjë të tillë Zaev tha se do ta bëjë.Ai u shpreh gjithashtu i gatshëm të bisedojë me të gjithë partitë shqiptare , pasi ta marrë mandatin.Ndërsa sa për deklaratat e Thaçit, ai tha se” është e qartë se Menduh Thaçi nuk ka qenë në shtet dhe nuk ka njohuri se çfarë ndodh këtu.”Pas takimit me Zaevin, Hahn pritet të zhvillojë edhe takimin e fundit me Nikolla Gruevskin. /albeu.com/