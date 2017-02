Zaev pas takimit me BDI-në: Kushtetuta e Maqedonisë nuk do të ndryshohet

Shtuar më 21/02/2017, ora 20:43

Pas takimit me kreun e BDI-së, Ali Ahmetin , kryetari i LSDM-së Zoran Zaev tha para gazetarëve tha se pas këtij takimi pret nënshkrimet nga BDI-ja që të mund të marrë mandatin nga presidenti i shtetit. Zaev deklaroi se janë përafruar qëndrimet mes partisë së tij dhe BDI-së edhe pse në shumë çështje sipas tij, kanë qëndrime të përbashkët si PSP, barazia ekonomike dhe të tjera.I pyetur se a do të sjellë ligje për ndryshimin e Kushtetutës pas marrjes së nënshkrimeve nga partitë shqiptare ai tha se Kushtetuta e Maqedonisë nuk do të ndryshohet “Edhe BDI edhe Ali Ahmeti po pajtohen për ndryshime që janë në kuadër të ligjeve dhe Kushtetutës , pres që të gjejnë ekspertë dhe të konsultohen për ndryshimet”, deklaroi mes tjerash Zaev . /albeu.com/