Zaev, me shpresë se Hoyt Yee do ta gjejë Maqedoninë me kryeparlamentar

Shtuar më 26/04/2017, ora 21:56 janë shumica përsëritet politikë Tage: zaev Kryetari i LSDM-së, Zoran Zaev , në një intervistë të dhënë për “TV24” deklaroi se shumica parlamentare ka të drejtë dhe obligim të marrë përgjegjësi për udhëheqjen e parlamentit, si dhe zgjedhjen e kryetarit të ri të Kuvendit nga radhët e tyre. Zaev tha se ekzistojnë shumë alternativa, por refuzoi të tregojë planet e tyre për shkak se sipas tij, mund të shkaktohet situatë e padëshiruar nga oponentët politikë.“Nuk dua të përsëritet 24 dhjetori ose diçka e tmerrshme për popullin e Maqedonisë, për shkak se kemi parë për çfarë janë të gatshëm VMRO-DPMNE-ja dhe partnerët e tyre të koalicionit”, u shpreh Zaev Ai gjithashtu tha se shumica do të ndërmarrë të gjitha alternativat që janë në përputhje me Ligjin, Kushtetutën dhe Rregulloren. /albeu.com/

