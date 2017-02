Zaev: LSDM është duke analizuar përgjigjet e BDI-së

Shtuar më 17/02/2017, ora 18:09

Kryetari i LSDM-së, Zoran Zaev ka bërë të ditur se BDI i ka kthyer përgjigje në lidhje me letrën për mundësinë e koalicionit. Përgjigjet janë kthyer mbrëmë vonë, ndërkaq bën të ditur se do të shqyrtohen materialet e BDI-së.”Për ne është gjithçka e pranueshme që është në kuadër të Kushtetutës dhe e gjithë ajo që paraqet përdorim praktik për qytetarët e bashkësisë etnike shqiptare, duke pasur parasysh aspektin e nevojave të qytetarëve të bashkësive tjera etnike . Këto dy korniza duhet të kenë bazë kushtetuese. Besoj se do të arrijmë të gjejmë zgjidhje”, tha Zaev para gazetarëve. /albeu.com/