Zaev: Gati të bisedoj me partitë shqiptare, por ka disa vija të kuqe

Shtuar më 10/02/2017, ora 09:09

Kryetari i LSDM-së, Zoran Zaev , pas takimit me komisionerin Johanes Hahn , deklaroi se është i gatshëm të bisedojë me partitë shqiptare , por ka theksuar se egzistojnë disa vija të kuqe."Fjala është fjalë. Qoftë edhe verbalisht, apo me shkrim. Do t'ia japim materialet BDI, do të bëjmë gjithçka për të përfunduar procesin e mbledhjes së nënshkrimeve për të formuar qeverinë.Por, dua të kujtoj se kur negocionte me VMRO-DPMNE, ai Gruevskit nuk i ka kërkuar asgjë me shkrim", tha Zaev pas takimit me komisionerin e BE-së Johannes Hahn në Parlament.Ndërkohë, Zaev tha se është i gatshëm të bisedojë me të gjitha partitë shqiptare pasi të ketë marrë mandatin. /albeu.com/