Zaev emëron pasuesin në krye të komunës së Strumicës

Shtuar më 17/02/2017, ora 22:48

Komuna e Strumicës tashmë ka kryetarin e saj të ri, pas tërheqjes kryetarit të deritanishëm, Zoran Zaev , i cili është zgjedhur deputet në zgjedhjet e fundit parlamentare të parakohshme të dhjetorit.Kostadin Kostadinov do të jetë kryetar i përkohshëm i komunës së Strumicës deri në zgjedhjet e ardhshme lokale. Kostadinov deri më tani ka qenë zëvendëskryetar i komunës ndërsa nga sot me vendim të këshillit komunal do të jetë kryetar me fuqi të plotë. Për Kostadinov votuan vetëm 12 këshilltarët e LSDM-së, ndërsa ata të VMRO-DPMNE-së ishin kundër. /albeu.com/