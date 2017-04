Yee vjen sot në Shkup, do të takohet me të gjithë liderët

Shtuar më 30/04/2017, ora 10:22

Zёvendёs-ndihmës sekretari i shtetit pёr Euro-Azi Hojt Brajan Ji do të zbresë sot në Shkup Edhe pse vizita e tij ishte paralajmëruar për ditën e hënë, diplomati amerikan ka vendosur të ndryshojë agjendën dhe listën e takimeve.Presidenti Gjorge Ivanov i cili më herët kishte thënë se nuk kishte kohë për të takuar zyrtarin e lartë amerikan , por si duket ka gjetur kohë pasi tashmë edhe ai është shtuar në agjendën e Ji.Gjithashtu siç njoftojnë nga ambasada e SHBA-së në Shkup Ji do të zhvillojë takime edhe me kryetarin e parlamentit Talat Xhaferi si dhe liderët e të gjitha partive politike parlamentare respektivisht, Gruevskin, Zaevin, Ahmetin, Kasamin, Memedin dhe Thaçin.Në fokus të vizitës së diplomatit amerikan e cila vjen vetëm pak ditë pas ngjarjeve të dhunshme në kuvend do të jenë bisedimet për formimin e qeverisë, marrëdhëniet mes dy vendeve si dhe integrimet euro-atlantike. /albeu.com/