Xhaferri: Të hënën ligji për gjuhët është në rend dite

Shtuar më 10/11/2017, ora 14:23

Në një takim me gazetarët kryetari i Kuvendit të Maqedonisë Talat Xhaferri , në lidhje me ligjijn për gjuhën shqipe, u shpreh se nga e hëna do të jetë në rendin kryesor të ditës."Planifikojnë që ligji i gjuhëve të jetë në Kuvend që nga e hëna , në rast se nuk vjen propozimi për zgjedhjen e anëtarëve të rinj të qeverisë. Debati për ligjin planifikohet të mbarojë deri të premten", tha Xhaferi. /albeu.com/