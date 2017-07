Xhaferi: Nuk kam mekanizma për të ndaluar pengesat e VMRO-së

Shtuar më 06/07/2017, ora 21:10

Kreu i Kuvendit , Talat Xhaferi , deklaroi se me kërkesën që deputetët e VMRO-DMPNE-së i dorëzuan atij për formimin e dhjetë grupeve parlamentare, de fakto, ata e njohin atë si kryeparlamentar. Xhaferi shtoi se formimi i dhjetë grupeve nga i njëjti koalicion zgjedhor nuk është praktikë e Kuvendit por është formë e duhur për të penguar punën në seanca, nëse ky është qëllimi i tyre.Ai madje shtoi se nuk ka mekanizma për të penguar pengesat e mundshme të tyre të cilat do të jenë në kuadër të Rregullores së Kuvendit , njofton Alsat.Deputetët e VMRO-së, së gjatë seancave në Kuvend me fjalime të gjata mundohen të pengojnë funksionimin e rregullt. Në rend dite nesër do të jetë edhe shkarkimi i Prokurorit Publik, ku pritet që përsëri partia opozitare të pengojë shkarkimin e tij me fjalime dhe obstruksione tjera në Kuvend . /albeu.com/