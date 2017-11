Xhaferi: Kuvendi i Maqedonisë nuk e ka funksionin mbikëqyrës si shtetet demokratike

Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë Talat Xhaferri mori pjesë në konferencën rajonale të rrjetit të komisioneve parlamentare për ekonomi, financa dhe eurointegrime të Ballkanit Perëndimor. Xhaferi e ka inkurajuar Rrjetin e komisioneve parlamentare të shteteve në rajon, që së bashku me përkrahësit dhe miqtë e dëshmuar nga Vestminster fondacioni për demokraci, të vazhdojnë me veprimin e vet i cili, siç tha ai, ka rol pozitiv në proceset e eurointegrimit të shteteve të rajonit."Ky rol mbikëqyrës është sidomos i rëndësishëm kur bëhet fjalë për Buxhetin, për arsye se ai mbushet para së gjithash nga paratë qytetarëve , kurse ne jemi deputetë të zgjedhur pikërisht prej qytetarëve . Prandaj, obligimi ynë ligjor, por edhe demokratik, është të bëjmë mbikëqyrje transparente të asaj se si harxhohen paratë popullore dhe, nëse nëpërmjet buxhetit kënaqen interesat dhe nevojat e qytetarëve , kuptuar në kuptimin më të gjerë të fjalës dhe, nëse me buxhetin sigurohet e tashmja stabile dhe ardhmëria zhvillimore", tha Xhaferi . /albeu.com/