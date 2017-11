Xhaferi: Ahmeti u mundua të ndalë atë që ndodhi në Kumanovë

Shtuar më 14/11/2017, ora 21:46

Kryetari i Kuvendit në Maqedoni, Talat Xhaferi në një intervistë në RTV Dukagjini, ka folur për rastin e Kumanovës.Ai pa dashur të ndërhyjë në sistemin e drejtësisë, ka thënë se në rast se iniciohet ndonjë veprim që i hapë rrugë hetimit ndërkombëtarë për këtë rast, atëherë a do ta procedoj sa më shpejt.Duke komentuar akuzat e familjarëve se kreu i BDI-së, Ali Ahmeti i ka futur ata në kurth, Talat Xhaferi tha se kjo nuk qëndron.Madje ai tha gjithashtu se Ahmeti ka tentuar të ndalë një veprim të tillë që ishte paralajmëruar, duke treguar në një formë se BDI ka qenë në dijeni për mundësinë se një gjë e tillë mund të ndodhë.“Në asnjë mënyrë, nuk mbanë vlerësimi se Ali Ahmeti është ai që ka bërë kurthë.Në veçanti, Ali Ahmeti me një pjesë të udhëheqësisë së partisë, ka qenë person i cili me cdo kusht ka tentuar që t’i bindë ata ish-shokë tonë të hekin dorë nga një veprim i tillë i mundshëm që e patën paralajmëruar.”, tha ndër të tjera Xhaferi . /albeu.com/