Vrasja e Dilaver Bojkut, ende vazhdojnë hetimet

Shtuar më 08/11/2017, ora 15:34

Në një takim me gazetarët, Ministri i Punëve të Brendshme, Oliver Spasovski në lidhje me vrasjen e Dilaver Bojkut i cili u vra më 14 gusht u shpreh se ende vazhdojnë hetimet Ai tha se policia posedon disa informacione në lidhje me rastin, por nuk ka ende prova të mjaftueshme për të zbuluar se cili qëndron pas vrasjes së Dilaver Spasovski shtoi se hetimi po zhvillohet me vështirësi për shkak të mungesës së kamerave të sigurisë dhe po punohet në bazë të deklaratave të dëshmitarëve. /albeu.com/