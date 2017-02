Vrasja e Almirit, seanca fillon më 15 shkurt (FOTO LAJM)

Gjykata Themelore e Kumanovës ka vendosur që më 15 shkurt të mbahet seanca për Almir Aliun i cili humbi jetë vitin e kaluar si pasojë e goditjes me veturë nga i akuzuari Boban Iliç."Sipas meje kemi një pamje kristale të veprës penale që ka kryer i akuzuari dhe çfarëdo strategjie që i akuzuari do të përdorë, konsideroj se gjyqi do ta ketë parasysh mënyrën se si e ka kryer i akuzuari veprën penale ", është shprehur avokati Asmir Alispajiç.Kujtojmë se babai i Almirit , Sedat Aliu , i cili ka treguar për vrasjen e të birit, tha se djali i tij ishte viktimë e nacionalizmit të prapambetur të një maqedonasi po nga Kumanova, i cili për shkaqe banale sulmoi familjen Aliu Almirit ka shkaktuar një sërë reagimesh dhe protesta për ngjarjen e rëndë më 25 qershor të vitit të kaluar. /albeu.com/