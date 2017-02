VMRO: Sistemi gjyqësor të mos i nënshtrohet akuzave të LSDM-së

21/02/2017

"Gjyqësia nuk guxon t'i nënshtrohet kanosjeve të LSDM-së. Gjykatësit duhet ta ruajnë integritetin dhe kredibilitetin profesional dhe të gjykojnë sipas ligjit pa dallim të kanosjeve për shkarkim të tyre nëse nuk u përkulen vullnetit të Zaevit", thuhet në reagimin e VMRO-DPMNE-së ndaj deklaratës së sotme të LSDM-së."LSDM-ja është udhëhequr nga krimineli i aboluar dhe kryen presion të vazhdueshëm ndaj gjyqësisë. Maqedonia njëherë pa se si duket kur LSDM-ja në një ditë ndryshon 617 gjykatës dhe prokurorë me të atillë sipas modelit të tij.Opinioni me sytë e vet ka parë edhe se si eksponenti i LSDM-së në gjyqësinë PSP i mbron nxënësit e saj. Janeva e liroi Verushevskin, e aboloi për herë të dytë Zaevin dhe zbaton ndjekje publike kundër VMRO-DPMNE-së.Për shkak të shantazheve të këtilla kriminele të LSDM-së qytetarët e mposhtën për të dhjetën herë me radhë dhe nuk ia dhanë mbështetjen e tyre, edhe krahas tentimeve të LSDM-së që në mënyrë kriminele të blejë vota dhe ta falsifikojë demokracinë në Maqedoni", thuhet në reagimin e VMRO-DPMNE-së. /albeu.com/