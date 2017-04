VMRO-ja akuzon Zaevin për ngritjen e flamurit shqiptar në Kumanovë

Shtuar më 26/04/2017, ora 11:30

VMRO-DPMNE-ja me anë të një deklarate për medie, ka akuzuar kreun e Lidhjes Socail-demokrate për ngritjen e flamurit shqiptar në Kumanovë, ndaj dhe kjo parti duhet të dënohet, sipas VMRO-së, për këtë krim."Për Zaevin, emri, himni, flamuri i Maqedonisë nuk kanë asnjë rëndësi", thuhet në deklaratën e VMRO-së, duke shtuar se ka qenë LSDM-ja ajo e cila i motivoi të rinjtë në Kumanovë që ta heqin flamurin e Maqedonisë dhe të vendosin atë të Shqipërisë.Gjithashtu, nga kjo parti thonë se dronin me flamurin me "Shqipërinë Etnike" gjatë ndeshjes në Shkup, e ka ngritur LSDM-ja. /albeu.com/