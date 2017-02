VMRO-DPMNE: Zaev do bëjë lëshime që të shpëtojë prej burgut

Shtuar më 17/02/2017, ora 16:28

VMRO-DPMNE, me anë të një deklarate kanë thënë se Zaev është i gatshëm të hyjë në koalicion me cafrëdo lloj kushti, në mënyrë që të shpëtojë nga 9 vite burg."Lideri i LSDM-së, Zoran Zaev , është i gatshëm për çfarëdolloj lëshimi vetëm që të formojë koalicion qeveritar, pasi në të kundërtën do të përfundojë në burg 9 vjet, për shkak të marrjes së ryshfeteve dhunës ndaj përfaqësuesve të organeve më të larta shtetërore", ka thënë Dragan Donev në një konferencë për shtyp."Është e qartë se pse Zaev është i gatshëm për çfarëdolloj lëshimi dhe çfarëdolloj tregtie. Zaev e di se nuk e ka mbështetjen e popullit.E di se i humbi zgjedhjet e 11 dhjetorit dhe se populli e kundërshtoi mundësinë që kriminelët e aboluar ta udhëheqin shtetin.Përpara Zaevit janë dy mundësi, ose të përpiqet që me çdo kusht të formojë Qeveri ose që të pajtohet me faktin se vitet e ardhshme do të përfundojë në Burgun e Idrizovës", ka thënë Donev gjatë konferencës për medie. /albeu.com/