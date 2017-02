VMRO-DPMNE mbledh sonte Komitetin Ekzekutiv

Shtuar më 24/02/2017, ora 21:31

Komiteti Ekzekutiv i VMRO-DPMNE-së do të mblidhet sonte dhe pritet të shqyrtojë zhvillimet e fundit në lidhje me situatën aktuale.Gjatë ditës është dërguar urdhër te të gjitha komitetet vendore të mobilizohen për protesta të mundshme nëse realizohet plani i LSDM-së dhe partive shqiptare për formimin e qeverisë dhe zyrtarizimin e gjuhës Një zhvillim i këtillë u paralajmërua nga Gruevski qysh ditën e djeshme kur deklaroi se VMRO do të kundërshtojë me të gjitha mjetet në dispozicion realizimin e "Platformës shqiptare ". /albeu.com/