VMRO-DPMNE-ja kërkon sqarime për marrëveshjen e fqinjësisë së mirë me Bullgarinë

Shtuar më 03/07/2017, ora 09:30

Përmes një njoftimi dërguar mediave, VMRO-DPMNE-ja vazhdon që të kërkojë përgjigje se çfarë është arritur ndërmjet Maqedonisë dhe Bullgarisë, në lidhje me marrëveshjen e fqinjësisë së mirë.Sipas tyre, Zaevi është duke fshehur ujdinë me Bullgarinë sepse sipas tyre, ujdia është e dëmshme për shtetin dhe qytetarët.VMRO-DPMNE-ja konteston edhe deklaratat e Zaevit për mospërfshirje të disa termineve që duhet të fshihen nga librat shkollorë të historisë në Maqedoni.Kjo parti shprehet për marrëdhënie të mira ndërfqinjësore, por nuk do të jenë dakort me diçka, siç thonë,në kundërshtim me interesat kombëtare të maqedonase.