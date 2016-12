"VMRO-DPMNE fitoi zgjedhjet e 11 dhjetorit dhe ajo duhet të formojë qeverinë"

Shtuar më 28/12/2016, ora 12:58

"VMRO-DPMNE pa asnjë dyshim i ka fituar zgjedhjet e 11 dhjetorit dhe ajo duhet të formojë qeverinë", ka thënë kështu analisti Aleksandar Pandov në emisionin "Argumenti".Ai përkujtoi se Maqedonia ishte nën presion nga zgjedhjet e mëparshme që janë mbajtur para dy viteve, megjithatë siç thotë Pandov , ka qenë e qartë se vendi ka kapacitet për të mbajtur zgjedhje fer dhe demokratike. Pandov tha se në Maqedoni ka një "folklor" të traditës në të cilën LSDM në të gjitha zgjedhjet del të festoj, pa marrë parasysh që kanë 20.000 vota më pak në konton e tyre."Parlamenti do të konstituohet, nga ana e Komisionit Shtetëror Zgjedhor do të zyrtarizohet njësia zgjedhore numër 6 dhe me atë VMRO-DPMNE dhe koalicioni do të marrin 51 deputet ë, me të cilët janë parti që kanë më shumë deputet në Kuvend, përderisa LSDM ka 49 deputet ", deklaroi Pandov . /albeu.com/